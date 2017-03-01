الجيش العراقي يقطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل

أكد قائد عسكري وسكان، الأربعاء، أن #الجيش_العراقي قطع آخر طريق رئيسي للخروج من #الموصل معقل تنظيم #داعش وسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي.

وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من "بوابة الشام" في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة.

وتابع: "نحن نسيطر الآن على الطريق والآن #بوابة_الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا".

وقال سكان الموصل إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند "بوابة الشام" منذ أمس الثلاثاء.

ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهي معقل آخر لداعش على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب صوب الحدود السورية.