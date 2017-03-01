مسؤولون: ترمب سيحذف العراق من قائمة حظر السفر

افادت وكالة أسوشييتد برس، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم، أن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بشأن الهجرة سيحذف #العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظرا مؤقتا على السفر إلى الولايات المتحدة.



وأضافت الوكالة، الثلاثاء، أن 4 مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي #الدفاع و #الخارجية.

وكشفت أن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم #داعش.



ومن المنتظر أن يوقع ترمب الأمر الجديد، الأربعاء. وعلقت #محاكم_اتحادية الأمر السابق.

وأصدر ترمب خلال الشهر الأول من رئاسته قرارا يحظر سفر رعايا 7 دول مؤقتا للولايات المتحدة، من بينها العراق.

وزار وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مؤخرا بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.