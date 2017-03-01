26 ألفاً فروا من غرب الموصل.. ورصاص القناصة الأخطر

أعلنت السلطات العراقية أن 26 ألف شخص من سكان الجانب الغربي من مدينة #الموصل فروا خلال الأيام العشرة الماضية من منازلهم، نتيجة المعارك الضارية بين #القوات_العراقية وتنظيم #داعش .

وتشكل استعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، الذي يعد آخر أكبر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق، نهاية التواجد الفعلي في المدينة لما يسمى بـ"الخلافة"، التي أعلنها زعيم التنظيم أبوبكر #البغدادي من أحد مساجد المدينة قبل أكثر من عامين.

ويدفع توغل القوات العراقية في عمق الجانب الغربي إلى فرار أعداد كبيرة من المدنيين.

وأعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، الأربعاء، فرار 26 ألف شخص من الجانب الغربي لمدينة الموصل، منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة هذا الجانب من قبضة داعش قبل 10 أيام.

وبدأت عملية استعادة الجانب الغربي من الموصل، الذي يعد أصغر مساحة من الجانب الشرقي، لكنه أكثر اكتظاظاً بالسكان، في 19 فبراير/شباط، بعد الانتهاء من استعادة كامل الجانب الشرقي من المدينة.

"رصاص القناصين"

ويمثل هؤلاء جزءاً صغيراً من حوالي 750 ألفاً يعيشون في الجانب الغربي من الموصل، ويتوقع أن تتزايد أعدادهم بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وتقول كاثي بيكري، المديرة التنفيذية لمجموعة "أن واي سيه" الطبية التي تتولى تقديم الرعاية الطبية عبر عيادات متنقلة، إن رصاص القناصة يعد الأكثر خطراً في المنطقة. وقالت في تصريح لفرانس برس "نلاحظ وجود الكثير من المصابين بجروح بليغة برصاص قناصين".

وأضافت أن "غالبية مرضانا مقاتلون، لكن المدنيين متضررون كذلك".

وتابعت "قبل يومين عالجنا عائلة من أم وأب وولدهما وابنتهما"، مشيرة إلى أنهم كانوا "يحاولون الهرب من الموصل واستهدفوا برصاص قناصة ما أدى إلى إصابة الطفلة البالغة خمس سنوات في الحوض بإصابة خطرة جدا".



