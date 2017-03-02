التحالف: مقتل معظم المقربين من زعيم داعش

توقع قائد التحالف العسكري الدولي، الجنرال ستيفان تاونسند، أن يزداد #القتال "شدة" و"صعوبة" كلما تقدمت #القوات_العراقية في أحياء الجانب الأيمن لمدينة #الموصل .

وقال تاونسند إن ما بين 12 إلى 15 ألف متطرف يتواجدون حالياً في #العراق و #سوريا .

وأضاف، في مؤتمر بالفيديو من العراق، أن الهرم القيادي للمتطرفين تلقى ضربات شديدة، مشيراً إلى أن كل المقربين تقريباً من زعيم تنظيم #داعش ، أبو بكر #البغدادي ، قتلوا خلال الأشهر التسعة الأخيرة. كما اعتبر أنه من الصعب توقع انهيار معنوي مفاجئ لعناصر التنظيم في الموصل.