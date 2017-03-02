الموصل.. معارك شرسة رغم الأحوال الجوية

رغم الأحوال الجوية السيئة، الخميس، في العراق إلا أن معركة الموصل لم تتوقف ولا يزال القتال مستمراً هناك.

وخص اللواء الركن، معن السعدي، القائد في جهاز مكافحة #الإرهاب "العربية.نت" بالحديث، وقال إن "الأحوال الجوية في المدينة لم تؤثر على تقدم القوات العراقية تأثيراً كبيراً رغم حالة الطقس وفقدان المساندة الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أننا واصلنا تقدمنا وخاض مقاتلونا معارك مع عناصر داعش".

وأكد السعدي لـ"العربية.نت" أنه "رغم صعوبة استهداف مواقع تنظيم #داعش من قبل الطائرات الحربية، وذلك بسبب حالة الطقس، إلا أن عملياتنا لم تتوقف واقتحمنا أماكن داعش ولا يزال مقاتلونا يخوضون معارك شرسة هناك".

وأضاف اللواء الركن معن السعدي، من داخل حي وادي حجر الذي تمت استعادة أجزاء كبيرة منه، أن عدداً من قناصي داعش متمركزون بمبانٍ في حي وادي حجر وكذلك شبكة الأنفاق التي عملها داعش والتي من خلالها يحاول التنظيم استهداف #القوات_العراقية.

ولفت إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب هي قوات خاصة مدربة تدريباً عالياً، وهي من تقوم باقتحام الأحياء والبيوت وتقاتل بشراسة ضد عناصر التنظيم.

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ومنذ 19 فبراير/شباط الماضي، تشن القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من #الموصل، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استعادة الجانب الشرقي للمدينة من داعش.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة في الجانب الغربي للموصل، أبرزها مطار المدينة ومعسكر الغزلاني، إضافة إلى أحياء وقرى عديدة.

والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة، حيث يبلغ 40% من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة، ما يجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع مع داعش.