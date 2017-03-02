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بالصور.. العثور على معسكر تدريب لداعش داخل نفق بالموصل

المصدر: العربية.نت
النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً
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عثرت "فرقة الرد السريع" العراقية على أحد أكبر معسكرات تدريب عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل بعد هزيمته في مناطق #الطيران و #الجوسق ، حسب ما نشره حساب "مُغرد من الموصل" على موقع "تويتر".

النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً
النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً

وأوضح الحساب، دون الكشف عن مصادره، أن المعسكر موجود في نفق على عمق 15 مترا تحت سطح الأرض وبطول كيلومترين، ليبقى بعيدا عن أنظار سلاح الجو الذي دمر أغلب معسكرات "داعش" في #الموصل .

وقد دعّم الحساب خبره بصور تظهر قوات عراقية داخل نفق رسم على جدرانه شعار #داعش وصور لأسلحة.

النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً
النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان رسمي عن الموضوع، بينما تتواصل المعارك لتحرير الجزء الغربي من الموصل من تنظيم "داعش".

النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً النفق الذي تم اكتشافه مؤخراً
قوات الرد السريع في الموصل (أرشيفية) قوات الرد السريع في الموصل (أرشيفية)
قوات الرد السريع في الموصل (أرشيفية) قوات الرد السريع في الموصل (أرشيفية)
نفق آخر لداعش تم اكتشافه سابقاً (أرشيفية) نفق آخر لداعش تم اكتشافه سابقاً (أرشيفية)
نفق آخر لداعش تم اكتشافه سابقاً (أرشيفية) نفق آخر لداعش تم اكتشافه سابقاً (أرشيفية)

كلمات دالّة

#الموصل, #العراق, #داعش, #معسكر تدريب, #الطيران, #الجوسق, #القوات العراقية, #أنفاق الموصل

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