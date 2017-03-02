بالصور.. العثور على معسكر تدريب لداعش داخل نفق بالموصل

عثرت "فرقة الرد السريع" العراقية على أحد أكبر معسكرات تدريب عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل بعد هزيمته في مناطق #الطيران و #الجوسق ، حسب ما نشره حساب "مُغرد من الموصل" على موقع "تويتر".

وأوضح الحساب، دون الكشف عن مصادره، أن المعسكر موجود في نفق على عمق 15 مترا تحت سطح الأرض وبطول كيلومترين، ليبقى بعيدا عن أنظار سلاح الجو الذي دمر أغلب معسكرات "داعش" في #الموصل .

وقد دعّم الحساب خبره بصور تظهر قوات عراقية داخل نفق رسم على جدرانه شعار #داعش وصور لأسلحة.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان رسمي عن الموضوع، بينما تتواصل المعارك لتحرير الجزء الغربي من الموصل من تنظيم "داعش".