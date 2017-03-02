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نيران الجيش العراقي تغلق طريق الموصل - تلعفر

المصدر: دبي – قناة العربية
القوات العراقية الخاصة في الموصل
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أعلن قائد عسكري عراقي أن نيران #الجيش_العراقي أغلقت طريق الموصل - تلعفر، وأن الجيش بات على بعد كيلومتر من المدخل الشمالي الغربي للموصل.

من جهته، أعلن الفريق الركن عبد الأمير يار الله، قائد عمليات #نينوى ، أن #القوات_العراقية المشتركة أحكمت طوقها للضفة اليمنى للموصل، مشيراً إلى أن #داعش أصبح محاصرا تماما غرب المدينة.

مدرعة للجيش العراقي قرب تلعفر (أرشيفية) مدرعة للجيش العراقي قرب تلعفر (أرشيفية)

وفي سياق آخر، حذرت منظمات دولية من استهداف المدنيين بالموصل، مشيرة إلى ازدياد أعداد النازحين من الجزء الغربي من #الموصل والقرى المحيطة به منذ بدء العمليات العسكرية.

وحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، فإن نحو 14 ألف شخص نزحوا من الجانب الأيمن من المدينة، فيما أفادت وكالات إغاثة دولية أن العدد وصل إلى 16 ألف نازح، يعاني معظمهم من ظروف قاسية، منها عدم توفر الطعام وتعرضهم للاحتجاز تحت تهديد السلاح من عناصر داعش.

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من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي ، وضع خطة جديدة تضمن عدم تورط القوات الأمنية الوطنية بالقضايا السياسية المحيطة بمعركة الموصل.

واعتبر العبادي في تصريحاته أنه لا توجد قوات برية أجنبية مقاتلة في #العراق ، موضحا أن الدعم الوحيد الذي تتلقاه القوات العراقية يأتي من التحالف الدولي.

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كلمات دالّة

#العراق, #الموصل, #تلعفر, #داعش, #الجيش العراقي, #نينوى, #القوات العراقية, #العبادي

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