استعادة "وادي حجر" غرب الموصل من داعش

أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبدالأمير يارالله، الجمعة، عن تحرير حي وادي حجر غربي الموصل من سيطرة تنظيم #داعش بالكامل.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان وصل "العربية.نت"، إن "قوات مكافحة الإرهاب المتمثلة بالعمليات الخاصة الثانية حررت حي وادي حجر بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

ومنذ 19 شباط/فبراير الماضي، شنت #القوات_العراقية عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن من #الموصل من سيطرة تنظيم داعش .

وبعد أن أعلنت في 24 كانون الثاني الماضي، استعادة الجانب الشرقي للمدينة من "داعش"، تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة في الجانب الغربي للموصل، أبرزها مطار المدينة ومعسكر الغزلاني، إضافة إلى أحياء الطيران والجوسق والمأمون وتل الرمان

والجانب الغربي من الموصل أصغر من الجانب الشرقي حيث يبلغ 40% من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة، ما أجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع مع "داعش"، ربما تحمل أخطاراً على حياة المدنيين.