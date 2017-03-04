صد هجوم لداعش بالمفخخات والانتحاريين في الموصل

أعلن قائد #الشرطة_الاتحادية، الفريق رائد جودت، أن قواته تصد هجوماً لتنظيم ً#داعش بالعجلات المفخخة والانتحاريين استهدف خطوطها الأمامية على مشارف الدواسة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وأكد جودت، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" أن الشرطة الاتحادية دمرت القوة المهاجمة بالكامل وقتلت 10 انتحاريين، إضافة إلى تفجير 5 عجلات مفخخة وجرافة للمتطرفين.

كما لفت إلى أن "داعش" يستخدم أساليب المباغتة والإغارة بالمفخخات والانتحاريين، وأن الشرطة الاتحادية تمتلك المضادات اللازمة لردع وتدمير عوائقه.

يذكر أن #الحكومة_العراقية، وبمساندة #التحالف، قد شنت #عملية_عسكرية واسعة لتحرير #الموصل من التنظيم.