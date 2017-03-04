العراق.. هدنة مدتها 24 ساعة بين طرفي النزاع الكرديين

أكد مستشار رئيس إقليم كردستان، هيمن هورامي، أن قوات البيشمركة توصلت مع العمال #الكردستاني إلى هدنة في ناحية سنوني التابعة لمنطقة سنجار في إقليم كردستان.

وقال هورامي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "قادة لقوات البيشمركة توصلوا إلى هدنة مدتها 24 ساعة مع حزب العمال الكردستاني في خانة صور".

كما قال في منشور آخر، إنه "من المقرر أن يعقد غداً السبت اجتماع آخر بين الجانبين لإنهاء المناوشات التي جرت في تلك المنطقة".

وأشار هورامي إلى أنه "على حزب العمال الكردستاني عدم تكرار منع تحركات قوات #البيشمركة".

يذكر أن خلافات حدث في منطقة سنجار بين مقاتلي البيشمركة التابعة للحزب #الديمقراطي الكردستاني مع مقاتلي حزب #العمال الكردستاني المناوئة للحكومة التركية.