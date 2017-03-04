العراق ينتقد "تقصير" الأمم المتحدة تجاه نازحي الموصل

انتقد وزير الهجرة والمهجرين العراقي #جاسم_محمد_الجاف ما اعتبره "تقصير" الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالواجبات المناطة بها تجاه نازحي الساحل الأيمن من مدينة #الموصل.

وقال الجاف في بيان صدر عن مكتبه اليوم السبت إن "معدل #النزوح اليومي لأهالي #غرب_الموصل تجاوز العشرة آلاف شخص، وهذا العدد الكبير بحاجة إلى تأمين مستلزمات الإيواء فضلا عن الأغذية والمساعدات العينية"، مبيناً أن "استمرار النزوح بهذه الوتيرة المتصاعدة سيضطرنا إلى توسيع خطة الإيواء والإغاثة".

وأضاف البيان: "كنا نأمل أن نلمس دورا واضحا وفاعلا من منظمات #الأمم_المتحدة في عمليات إغاثة وإيواء نازحي الساحل الأيمن من الموصل وبالشكل الذي يتلاءم مع هذه الأعداد الكبيرة من النازحين وبالسرعة المطلوبة، إلا أن هناك وللأسف تقصيرا واضحا في عمل تلك المنظمات"، معرباً عن أمله في أن يكون للمنظمات الإنسانية العاملة في العراق دورا في إغاثة #النازحين.