في الساحل الأيمن للموصل.. يأكلون الحشائش للبقاء أحياء

كشف قائممقام مدينة الموصل، حسين حاجم، لـ"العربية.نت"، السبت، تحرير ما يقارب 9 أحياء من أحياء الجانب الأيمن من مدينة #الموصل، مبيناً أن أهالي المناطق غير المحررة وصل بهم الجوع إلى طبخ #الحشائش .

وقال حاجم إن "الجانب الأيمن يحتوي على أحياء بعضها فقيرة أقتصادياً، تم تحرير 9 منها بصورة أولية وهي العبور الأولى، الثانية، الثالثة، المأمون، الجوسق، الغزلاني، الطيران، المعلمين، وادي حجر، وتل الرمان، كما أن القتال مستمر باتجاه المنصور، والدواسة، الواقعتين في مركز المدينة".

وأشار إلى أن "حالة الأهالي صعبة جداً. شاهدنا تدهور أحوال المواطنين النازحين، فأغلب الرجال حالتهم سيئة جداً نتيجة الخوف والهرب من سيطرة داعش، إضافة إلى أن هنالك #مجاعة حقيقية. وذكر بعضهم أنه لم يأكل منذ أيام عدة، إضافة إلى انعدام حليب الأطفال والطعام والرعاية الصحية".

وأضاف قائم مقام الموصل أن "المتواجدين في المناطق غير المحررة من #الساحل_الأيمن لم يتركوا شيء إلا وطبخوه. ووصل بهم الحال في البحث عن الحشائش التي يكون طعمها غير مراً لطبخها لأطفالهم لفقدانهم كل قوتهم من #الماء و #الغذاء".

ولفت إلى أنه "عندما تقصف الطائرات مقرات لداعش يسرع أهالي هذه الأحياء إلى المواقع رغم الخطوة الشديدة لكي يجلبوا ما متوفر من طعام خاص بعناصر التنظيم"، مشيراً إلى أن "فرق إغاثة ستتوجه لمحاولة الوصول إلى المناطق المحررة من الجانب الأيمن كي توزع المساعدات في الساعات القليلة المقبلة بمساعدة القوات الأمنية المشتركة".

كما بيّن أن "داعش كلما خسر أرضاً يحاول العودة إلى الخلف، وبات يترك أشلاء عناصره وجثثهم في شوارع المدينة، كذلك لجأ الى القناصين والسيارات المفخخة".

يذكر أن #الحكومة_العراقية، وبمساندة التحالف، قد أعلنت عن #حملة_عسكرية كبرى لتحرير الموصل من "داعش".