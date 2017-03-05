شاهد الداعشي صاحب اللحية الحمراء.. مكبلاً في الموصل

تمكنت القوات الأمنية العراقية من إلقاء القبض على داعشي قيل إنه ابن عم زعيم تنظيم #داعش أبو بكر البغدادي ، في حي الجوسق بالجانب الأيمن من الموصل، بحسب ما أفادت مواقع عراقية.

وتم الاعتقال، الجمعة، على أيدي قوات الشرطة الاتحادية، اللواء التاسع، بحسب ما نقلت مواقع عراقية عن مصدر أمني. وأضاف المصدر أن "الاعتقال تم وفق معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية نقلت المعتقل إلى مكان لم تعلن عنه، لأسباب أمنية، ولإكمال التحقيق معه".

وأظهرت صور مقتطعة من فيديو القاء القبض عليه، الداعشي ذا اللحية الحمراء مكبلاً ومساقاً من قبل عناصر الشرطة.

وكان قائد قوات الرد السريع لواء ثامر إسماعيل، أعلن يوم الاثنين الماضي تحرير حي الجوسق بالكامل في الجانب الأيمن من مدينة #الموصل وقتل 50 عنصراً من داعش، مؤكداً أن القوات ستكون باتجاه حيي الدندان والدواسة.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2015، أفادت أنباء إعلامية بمقتل أحد أبناء عمومة البغدادي أيضاً بعملية انتحارية، مع انتحاري آخر، بالقرب من مصفاة #بيجي في محافظة #صلاح-الدين ، لم يكن الاثنان قد تجاوزا الـ(16) من عمرهما بعد.



