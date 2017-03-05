العراق.. مقتل قيادي داعشي مصري في الموصل

أفاد ضابط في قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، الأحد، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قتلت قياديا بارزا بتنظيم "داعش" مصري الجنسية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الضابط، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، ظهر اليوم، من قتل القيادي البارز بتنظيم داعش والذي يدعى أبو عمر المصري أثناء اقتحامها حي الصمود التابع للساحل الأيمن من مدينة الموصل".

وأضاف أن "الداعشي المصري كان يرتدي حزاما ناسفا وحاول تفجير نفسه على القطعات العسكرية إلا أنها تمكنت من قتله".

تجدر بالإشارة إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم، صباح اليوم الأحد، حي الصمود في الساحل الأيمن للموصل تمهيدا لتحريره من سيطرة تنظيم داعش.

وكان العراق قد أعلن في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استعادة كامل النصف الشرقي من المدنية من قبضة تنظيم "داعش"، بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.