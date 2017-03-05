المنظمة الدولية للهجرة: عدد نازحي الموصل يفوق 200 ألف

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن العدد الإجمالي للمدنيين #النازحين من مدينة #الموصل العراقية ارتفع بشدة خلال الأيام الماضية وتجاوز 200 ألف اليوم الأحد.

وأظهر مؤشر المنظمة لتتبع النزوح من الموصل أن العدد الإجمالي للنازحين من الموصل منذ بدء الهجوم على داعش بالمدينة في أكتوبر/تشرين الأول تجاوز 206 آلاف اليوم الأحد مقابل 164 ألفا في 26 فبراير/شباط.

ونزح أكثر من 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم الذي تنفذه #القوات_العراقية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة #الموصل من قبضة تنظيم #داعش، حسبما ذكرت #منظمة_الهجرة_الدولية.

وأوضحت المنظمة أن قسما كبيرا من هؤلاء النازحين الذين توافدوا منذ انطلاق العملية في 19 شباط/فبراير، توجهوا إلى مخيمات أقيمت في محيط ثاني مدن العراق لاستقبالهم.

وأحصت المنظمة في أرقامها عدد النازحين الذين وصلوا من الجانب الغربي من الموصل إلى المخيمات منذ 25 شباط/فبراير، تاريخ بدء توافدهم، وحتى اليوم.

وفي 28 شباط/فبراير وحده، وصل أكثر من 17 ألف نازح من #غرب_الموصل، كما وصل أكثر من 13 ألفا في الثالث من آذار/مارس، وفقا للمنظمة.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة أغلب المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في هجوم واسع النطاق شنه في حزيران/يونيو 2014.

وفي 17 تشرين الأول/اكتوبر، بدأت القوات الحكومية بدعم من #التحالف_الدولي بقيادة واشنطن عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد. وبعد استعادتها الكاملة للقسم الشرقي من المدينة، باشرت في 19 شباط/فبراير هجوما لاستعادة الجانب الغربي.

وفيما كانت الأمم المتحدة تخشى حركة نزوح كثيفة لمليون عراقي من المدينة، قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين هربا من المعارك بحوالي 200 ألف، غير أن عشرات آلاف النازحين عادوا إلى منازلهم في شرق المدينة.