الجنرال جونز: غالبية قيادات داعش لقوا حتفهم

أكد قائد القوات البريطانية التي تحارب #داعش في #العراق #الجنرال #روبرت_جونز أن غالبية #قيادات التنظيم لقوا حتفهم، ما يجعل هزيمة التنظيم أمرا حتميا.

وأوضح جونز أن عدد عناصر التنظيم المتبقين على قيد الحياة يبلغ 1500 مقاتل جلهم محاصرون في #الموصل .

وبشأن محاربة التنظيم في الساحة السورية، قال جونز إن المخططين العسكريين الأميركيين والبريطانيين تواصلوا هاتفيا مع المسؤولين الروس لضمان الحفاظ على المسافات بين الطائرات الحربية خلال العمليات الجوية.

وتعليقاً على هجمات التنظيم بالطائرات المسيرة تابع جونز إنها دليل على يأسه وإحباطه، مقللاً في الوقت ذاته من أهمية هذه الضربات.