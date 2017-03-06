العراق: مسؤول بيت المال الداعشي قتل بضربة جوية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش العراقي، الأحد، أن #الطيران_العراقي تمكن من قتل مسؤول " #بيت_المال " في #داعش و5 قياديين بضربة جوية بتلعفر.

وقالت المديرية في بيان إنه "بناء على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تمكنت طائرات القوة الجوية من تدمير ما يسمى بيت المال لتنظيم داعش، وقتلت المسؤول عنه وعدداً من قياداته من جنسيات مختلفة بضربة جوية في حي المعلمين بـ #تلعفر ".

وأضافت أن القتلى هم: سامي أحمد غافر، مسؤول بيت المال لقاطع الجزيرة، وأبو عائشة مسؤول لجنة الرواتب تونسي الجنسية، ومحسن قبلان الملقب أبو تبارك مسؤول اقتصادية التنظيم.

وأحمد صابر الملقب أبو مريم مسؤول حسابات المالية تركي الجنسية، ومهدي الشكران الملقب أبو إسماعيل المسؤول العسكري لقاطع تلعفر، بالإضافة إلى إبراهيم الخاتوني الملقب أبو عبد مسؤول نقل المهاجرين في تلعفر.