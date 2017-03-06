انتخاب محافظ بغداد الجديد من كتلة نوري المالكي

صوّت مجلس محافظة #بغداد، الاثنين، على اختيار عضو المجلس عطوان العطواني المنتمي لكتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه #نوري_المالكي (نائب رئيس الجمهورية) لمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ السابق المقال من منصبه علي التميمي.

وقال فاضل الشويلي عضو مجلس المحافظة: "تم انتخاب #عطوان_العطواني محافظا لبغداد بعد حصوله على 32 صوتاً من مجموع أعضاء مجلس المحافظة البالغ 58 عضوًا".

وأضاف الشويلي الذي ينتمي لكتلة الأحرار أن "ممثلي الكتلة التي يقودها #زعيم_التيار_الصدري مقتدى الصدر انسحبت من الجلسة اعتراضاً على انتخابات العطواني".

وتحدث عن "خروقات قانونية رافقت انتخاب المحافظ الجديد أبرزها عدم الإعلان المسبق عن الجلسة المخصصة للانتخاب".

وتابع: "سنطعن أمام القضاء في إجراءات انتخاب المحافظ الجديد"، دون تفاصيل إضافية.

وينتمي محافظ بغداد الذي أقيل من منصبه في 19 فبراير/شباط الماضي للتيار الصدري، الذي يتزعمه المعارض السياسي ورجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر.

ومنذ نحو أكثر من عام، ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين "بتقديم الفاسدين إلى القضاء، وملاحقة المسؤولين المتهمين بهدر المال العام، والهاربين إلى خارج البلاد".