رئيس كردستان: الاستقلال أفضل وفاء لشعبنا وللبيشمركة

قال رئيس إقليم #كردستان، مسعود #بارزاني ، في رسالة وجهها بمناسبة مرور 26 عاماً على اندلاع #انتفاضة آذار بإقليم كردستان، إن "الاستقلال والحرية الكاملة هو أفضل وفاء للانتفاضة ولقوات البيشمركة ولتضحيات شعبنا الكردستاني".

وأضاف بارزاني، "ونحن اليوم إذ يمر شعبنا بمرحلة مليئة بالتحديات والصعاب، فإننا بحاجة ومن أي وقت مضى للشعور بالمسؤولية وتوحيد الصفوف بما يخدم المصلحة العليا لكردستان، وذلك لكي نضمن عبورنا وانتصارنا في هذه المرحلة الحساسة".

وتابع رئيس إقليم كردستان، "إننا إذ نستذكر ذكرى الانتفاضة، في الوقت الذي يسجل فيه #البيشمركة انتصاراتهم الكبيرة على إرهابيي #داعش، فقد قدم #الشعب_الكردستاني مختلف التضحيات وتحمل أصعب الظروف التي مر بها، ولهذا فإن أفضل وفاء نقدمه للانتفاضة ولقوات البيشمركة ولتضحيات شعبنا الكردستاني هو الاستقلال والحرية الكاملة، وأرى أنه من الضروري أن أوضح لشعب كردستان.

إن هناك مستقبلا زاهرا ينتظرنا، وحتما ستكون هناك نتائج للانتفاضة ولدماء البيشمركة وللتضحيات التي قدمها شعبنا". كما حيا بارزاني الشهداء وقوات البيشمركة والمواطنين الشجعان الذين كان لهم دور مهم في الانتفاضة من خلال تقديمهم يد العون لإخوانهم البيشمركة وإنجاح انتفاضة شعب كردستان.