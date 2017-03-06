هذا شرط داعش لعودة عائلات الموصل إلى منازلهم

كشف قائم مقام مدينة #الموصل، حسين حاجم، اليوم الاثنين، عن إصدار تنظيم داعش عدة قرارات نشرها مناصروه وعدد من مواقعه منها سماحه للعوائل بالعودة إلى الموصل شرط دفع مبلغ 6 آلاف دولار.

وفيما أشار إلى أن الأهالي رفضوا قرارات #داعش، لفت إلى أن التنظيم أقدم وبشكل متعمد على حرق جميع المستمسكات والأوراق الثبوتية لأهالي الموصل.

وقال حاجم لـ"العربية.نت" إن "تنظيم داعش فقد صوابه بعد أن فقد السيطرة على أجزاء كبيرة من الجانب الأيمن للموصل، ودليل على ذلك إصداره قرارا يسمح فيه للعوائل الهاربة إلى الأيسر بالعودة إلى الجانب الأيمن أو أرض الخلافة كما يسمونها"، لافتا إلى أن داعش اشترط على الأهالي أن يدفعوا مبلغ 6 آلاف دولار، غير أن الأهالي رفضوا العودة إلى جحيم داعش".

وأضاف #قائم مقام مدينة الموصل، أن "القرار الثاني الذي أصدره داعش تمثل بحرق جميع مستمسكات الأهالي والأوراق الثبوتية في الموصل للتمويه على القوات الأمنية والاختباء بين النازحين" وكذلك قيام عناصر التنظيم بحرق سيارات المواطنين عند انسحابهم من الأحياء، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية لديها جميع المعلومات عن أسماء عناصر داعش ولن يستطيعوا الاختفاء بين النازحين".

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة #طيران_التحالف، أعلنت عن حملة عسكرية كبرى لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.