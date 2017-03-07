الجيش العراقي: هذه حصيلة عمليات الموصل حتى الآن

أعلنت قيادة #الجيش_العراقي أن نحو 47 منطقة ومؤسسة تم استعادتها في الجانب الغربي من #الموصل منذ الـ19 من شباط/فبراير الماضي.

وقالت قيادة الجيش إن من الأماكن التي تمت استعادتها مبنى القنصلية التركية، وأحياء الجوسق، والطيران، والغزلاني، والدواسة، لافتة إلى أن القائمة تضمنت أيضاً #مباني_استراتيحية، أبرزها محطة كهرباء اللزاكة، ومعمل السكر، وملعب حي الطيران، وكلية الهندسة، والجسر الرابع.

وكانت #الشرطة_الاتحادية قد أعلنت فجراً أنها استعادت بالكامل مجمع المباني الحكومية، وباتت تطارد تنظيم #داعش في أحياء المدينة ومقرات إدارة محافظة نينوى العسكرية والإدارية والاقتصادية والسياسية.

كما أكدت أن قواتها سيطرت على المتحف الأثري، وفرع المصرف المركزي الذي سرقه التنظيم، وأنها تحكم سيطرتها على جسر الحرية وسط الموصل.