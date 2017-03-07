الداعشيات العضاضات قتلن بالموصل

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أكثر من 30امرأة داعشية وظيفتهن "عض النساء" التي يظهر من وجوههن شيء أو اللاتي لا يطبقن تعاليم تنظيم داعش.

بضربات جوية للتحالف الدولي والقوات العراقية على مدينة الموصل في منطقة 17 تموز في الساحل الأيمن.

وقالت المصادر إن "طائرات التحالف وطائرات #الجيش_العراقي شنت عدة غارات استهدفت إحداها منزلاً في #الساحل_الأيمن مدينة الموصل تستخدم كمضافة لنساء تنظيم #داعش وأغلبهن من عناصر الحسبة". واللاتي كن ينتشرن في الأسواق والمناطق السكنية لتطبيق تعاليم داعش وعض كل من لا تطبق هذه التعاليم من أماكن يكون العض فيها مؤلماً.

وأضافت المصادر أن "أكثر من 15 امرأة لقيت حتفها، وأصيبت نحو 15 أخريات في الغارة، إضافة إلى مقتل عدد من سائقي السيارات وأفراد حماية الموقع"، مشيرة إلى أن "عدداً كبيراً من سيارات التنظيم أسرعت وتوجهت إلى المكان الذي دمر بشكل كامل تقريباً".

يذكر أن الحكومة العراقية قد شنت في السابع عشر من شهر تشرين الأول بدأت بحملة عسكرية كبرى لتحرير مدينة #الموصل العراقي وبمساندة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.