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بالصور.. العبادي في الموصل بعد استعادة المجمع الحكومي

المصدر: العربية.نت
رئيس الحكومة العراقية في الموصل
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وصل رئيس الحكومة العراقية #حيدر_العبادي إلى مدينة #الموصل بعد استعادة #المجمع_الحكومي.

وعقد العبادي اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية في عمليات "قادمون يا نينوى" للاطلاع على التقدم في تحرير الجانب الأيمن للموصل.

وكان مسؤولون عراقيون، قد أعلنوا، الثلاثاء، أن #القوات_المشتركة سيطرت بالكامل على مجمع المباني الحكومية وسط الموصل، وفق مراسل "العربية".

وأخرجت قوات الأمن العراقية الخاصة عناصر تنظيم #داعش من المجمع الحكومي الرئيسي في الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم في #العراق.

كما رفعت قوات #الشرطة_الاتحادية والرد السريع العلم العراقي على المجمع.

كلمات دالّة

#حيدر العبادي, #الموصل, #المجمع الحكومي, #القوات المشتركة, #داعش, #العراق, #الشرطة الاتحادية

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