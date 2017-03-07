بالصور.. العبادي في الموصل بعد استعادة المجمع الحكومي

وصل رئيس الحكومة العراقية #حيدر_العبادي إلى مدينة #الموصل بعد استعادة #المجمع_الحكومي.

وعقد العبادي اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية في عمليات "قادمون يا نينوى" للاطلاع على التقدم في تحرير الجانب الأيمن للموصل.

وكان مسؤولون عراقيون، قد أعلنوا، الثلاثاء، أن #القوات_المشتركة سيطرت بالكامل على مجمع المباني الحكومية وسط الموصل، وفق مراسل "العربية".

وأخرجت قوات الأمن العراقية الخاصة عناصر تنظيم #داعش من المجمع الحكومي الرئيسي في الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم في #العراق.

كما رفعت قوات #الشرطة_الاتحادية والرد السريع العلم العراقي على المجمع.