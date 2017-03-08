أميركا توضح سبب "استثناء العراق".. والعبادي يزور واشنطن

أعلن المتحدث باسم #البيت_الأبيض أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي سيزور واشنطن ويجتمع مع الرئيس دونالد ترمب خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 مارس/آذار.

وأعلن المتحدث شون سبايسر عن الزيارة خلال إفادة صحفية ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن استثنى #ترمب العراق من قراره الجديد الذي يحظر سفر مواطني بعض الدول لأميركا بشكل مؤقت.

وفي هذا السياق قالت وزارة #الخارجية_الأميركية أمس إنه تم إسقاط #العراق من الأمر المعدل بـ #حظر_السفر الذي أصدره ترمب بسبب الخطوات التي يتخذها العراق لتحسين عملية فحص المسافرين المحتملين ولتعاونه أيضا في المعركة ضد تنظيم #داعش.

وردا على سؤال عن أي من هذين العاملين لعب دورا في حذف العراق من القائمة في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في بيان صحفي يومي: "كلاهما على ما أعتقد".