عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

أميركا توضح سبب "استثناء العراق".. والعبادي يزور واشنطن

المصدر: واشنطن – رويترز
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على هامش اجتماع أمني في ميونخ (أرشيفية)
رابط مختصر

أعلن المتحدث باسم #البيت_الأبيض أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي سيزور واشنطن ويجتمع مع الرئيس دونالد ترمب خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 مارس/آذار.

وأعلن المتحدث شون سبايسر عن الزيارة خلال إفادة صحفية ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر

وتأتي هذه الزيارة بعد أن استثنى #ترمب العراق من قراره الجديد الذي يحظر سفر مواطني بعض الدول لأميركا بشكل مؤقت.

وفي هذا السياق قالت وزارة #الخارجية_الأميركية أمس إنه تم إسقاط #العراق من الأمر المعدل بـ #حظر_السفر الذي أصدره ترمب بسبب الخطوات التي يتخذها العراق لتحسين عملية فحص المسافرين المحتملين ولتعاونه أيضا في المعركة ضد تنظيم #داعش.

وردا على سؤال عن أي من هذين العاملين لعب دورا في حذف العراق من القائمة في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في بيان صحفي يومي: "كلاهما على ما أعتقد".

المتحدث باسم الوزارة مارك تونر المتحدث باسم الوزارة مارك تونر

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #العبادي, #ترمب, #الخارجية الأميركية, #العراق, #حظر السفر, #داعش, #بغداد, #أميركا, #واشنطن, #البيت الأبيض, #حظر السفر, #الخارجية الأميركية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر