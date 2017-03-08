العبادي: سنواصل ضرب "داعش" في سوريا

ذكر رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الأربعاء، أن #العراق سيواصل ضرب أهداف تنظيم #داعش في #سوريا وبلدان مجاورة بعد موافقتها.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية الكردية، إنه يحترم #سيادة الدول وإنه حصل على موافقة سوريا على ضرب أهداف على أرضها.

يشار إلى أنه في 24 شباط/فبراير أعلن رئيس الوزراء العراقي أول #ضربة_جوية عراقية داخل الأراضي السورية، حيث جرى استهداف #مواقع للتنظيم رداً على #هجمات_تفجيرية في #بغداد.

كما أكد أنه لن يتردد في ضرب مواقع #الإرهابيين في الدول المجاورة ومواصلة قتالهم.