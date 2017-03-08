العراق.. سجن "بادوش" الشهير خارج سيطرة داعش

أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبدالأمير يارالله، اليوم الأربعاء، أن #قوات_عراقية_مشتركة استعادت سجن "بادوش" من قبضة تنظيم "داعش" غرب #الموصل.

وأوضح الفريق الركن يارالله في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" أن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة و #ميليشيا_فرقة_العباس القتالية التابعة لميليشيا #الحشد_الشعبي سيطرت على #سجن_بادوش ورفعت العلم العراقي فوق أسواره".

وأضاف يارالله أن تلك القوات اقتحمت الشقق السكنية التابعة للسجن.

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على سجن "بادوش" في صيف عام 2014 عند اجتياح شمال وغرب البلاد. وقام التنظيم بإفراغه من السجناء قبل أن يقوم بإعدام السجناء، حيث قضى 500 شخص على الأقل في #المجزرة المروعة التي ارتكبها التنظيم المتطرف.

ويأتي استعادة السجن بعد قليل من تمكن قوات الفرقة المدرعة التاسعة من السيطرة الكاملة على سلسلة تلول العطشانة وعلى طريق الموصل-الكسك باتجاه تلعفر وعزل الساحل الأيمن عن #تلعفر غرب #الموصل.