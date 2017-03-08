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العشائر العربية: ميليشيات الحشد تفتتح مكاتب في الموصل

المصدر: دبي – رولا الخطيب
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كشفت مصادر عراقية أن #ميليشيات_الحشد_الشعبي افتتحت مكاتب لها في #الموصل.

وأوضحت المصادر أن عناصر ميليشيات #الحشد_الشعبي يتحركون بحرية في الموصل دون أن تكون لهم واجبات رسمية، مؤكدةً أن هؤلاء ينفذون انتهاكات بحق الأهالي من نهب وخطف وتهديد.

في هذا السياق، حذّر مزاحم الحويت، المتحدث باسم #العشائر_العربية في #نينوى، من أن عناصر #الحشد يحاولون تجنيد أهالي الموصل للعمل لصالحهم، مؤكداً أن الميليشيات تقوم باستفزاز المدنيين واعتقالهم لتتلقى منهم مبالغ مالية.

واعتبر #الحويت أن "الموصل بعد التحرير ستبقى كما هي. كما ارتكب بها #داعش، يرتكب بها الحشد جرائم".

عناصر من الحشد الشعبي على حدود تل عفر في غرب الموصل (أرشيفية) عناصر من الحشد الشعبي على حدود تل عفر في غرب الموصل (أرشيفية)

وتنسق ميليشيات الحشد مع #الجيش_العراقي بطريقة غير معلنة وتدخل المناطق التي انتُزعت من داعش بحجة المساعدة في إمساك الأرض، كل ذلك بدعم من #إيران.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الميليشيات دخلت الموصل بعد طرد نحو 2000 من أبناء الموصل المنضوين تحت فصيل #حرس_نينوى الذي كان من المقرر أن يساهم بالإمساك بالأرض بعد تحريرها.

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