الموصل.. العبادي يخير عناصر داعش بين الاستسلام أو الموت

مع تقدم #القوات_العراقية في الجانب الأيمن من الموصل واستعادتها المجمع الحكومي ومتحف #الموصل يبدو أن دفاعات داعش بدأت تتهاوى.

تطورات وصف معها قائدُ القوات الجوية الأميركية في التحالف الدولي الجنرال #ماثيو_ايسلر التنظيم بأنه يقاتل بشكل فوضوي. رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي من جانبه خير عناصر #داعش بين الاستسلام أو الموت.

وتحت ضغط القوات العراقية بدأت دفاعات داعش تتهاوى في ميدان المعركة في الجانب الأيمن من الموصل.

تطورات عكسها التقدم السريع للقوات العراقية وهو ما تمثل في استعادة مواقع استراتيجية أهمها #المجمع_الحكومي الذي يضم مبنى محافظة #نينوى ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة. واستعادت القوات العراقية أيضا متحف الموصل ومبنى المصرف المركزي وأحياء الصمود والمنصور وتل الرمان.