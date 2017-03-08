العبادي يبحث مع وزير خارجية تونس سبل مكافحة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، اليوم الأربعاء في بغداد مع وزير الخارجية التونسي #خميس_الجهيناوي محاربة الإرهاب وخطره على المنطقة والعالم.

فيما نقل الجهيناوي مباركة الشعب التونسي بالانتصارات المتحققة على عناصر داعش.

وقال بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن "العبادي بحث مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي والوفد المرافق له السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ومحاربة الإرهاب وخطره على المنطقة والعالم".

وأضاف البيان ان "الجهيناوي نقل مباركة القيادة التونسية للعراق وشعبه بالانتصارات المتحققة على عصابات #داعش الإرهابية ووقوف #تونس مع العراق في محاربة الإرهاب".

مؤكدا أن "العراق في مواجهة الإرهاب كجبهة أمامية ومن الضروري دعمه للتخلص من هذه العصابات الإرهابية".

مشددا على "أهمية التعاون العربي وتعزيز العلاقات العربية العربية و تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين #العراق وتونس والارتقاء بها لمصلحة الشعبين الشقيقين.