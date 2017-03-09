الأمم المتحدة تجدد دعم استقرار المناطق المحررة بالعراق

جدد رئيس بعثة #الأمم_المتحدة في #العراق، يان كوبيتش، الخميس، دعم الأمم المتحدة للعراق في عمليات إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وذكر بيان لمكتب العبادي الإعلامي، اطلعت عليه "العربية.نت" أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر #العبادي ، استقبل في مكتبه مساء الخميس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش".

وأضاف البيان، أن "كوبيتش قدم التهنئة بالانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة على عصابات #داعش الإرهابية مع الإشادة بنظافة المعركة".

وقد أكد كوبيتش دعم الأمم في مجالات #إعادة_الاستقرار للمناطق التي خرج منها تنظيم داعش وطرده من شرق #الموصل .

وكان العراق قد أعلن في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استعادة كامل النصف الشرقي من المدنية من قبضة تنظيم "داعش"، بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.