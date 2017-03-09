البغدادي فر من الموصل.. وداعش أحرق أبراج الاتصالات

رجح مسؤولون أميركيون وعراقيون أن يكون زعيم تنظيم داعش #أبوبكر_البغدادي قد ترك معركة الموصل للقادة الميدانيين في التنظيم، فيما يختبئ في الصحراء خارج مدينة الموصل، وسط أنباء تفيد بأنه يتنقل في منطقة صحراوية نائية شمال #نهر_الفرات، ولا يستخدم وسيلة اتصال يمكن مراقبتها، كما توقعت مراكز أمنية أن يعمد التنظيم مستقبلاً إلى العمل السري مع هزائمه المتواصلة في الموصل وفقدانه للأرض.

ففي خضم معركة الموصل وتوالي هزائم التنظيم، تبرز قضية زعيمه المتواري عن الأنظار أبو بكر البغدادي الذي تحول اختفاؤه إلى لغز. وتتوقع معلومات أمنية أن يكون في منطقة نائية شمال #نهر_الفرات ، متنقلاً باستمرار وأحيانا أكثر من مرة خلال اليوم الواحد. ولا يستخدم وسيلة اتصال يمكن مراقبتها ويعتمد على نقل الرسائل باستخدام عدة مبعوثين كما أنه يبدل السيارات خلال رحلاته.

قوة خاصة لاقتفاء أثره

وقد شكلت الولايات المتحدة قوة مشتركة لاقتفاء أثره، تضم أفرادا من العمليات الخاصة والـ CIA، وتستعين في مطاردته بأقمار تجسس.

ولم تصدر للبغدادي أي رسالة مسجلة منذ أكثر من أربعة أشهر كما تراجع نشاط تنظيم #داعش في مواقع #التواصل_الاجتماعي، بعد أن كانت منصته لبث الخطب والبيانات.

ويقول خبراء أمنيون إن أكثر من 40 من قيادات التنظيم قتلوا في ضربات جوية للتحالف.



داعش يحرق أبراج الاتصالات

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية في الموصل، بقيام عناصر داعش بحرق أبراج اتصالات الهاتف النقال في عدة أحياء #غرب_الموصل . وتابعت المصادر، بحسب ما نقل مراسل العربية، أن التنظيم يهدف من خلال إحراق هذه الأبراج إلى التأثير على تعاون السكان المحليين مع القوات الأمنية .

يذكر أن القوات العراقية كانت تعتمد بشكل كبير على المعلومات التي يقدمها السكان المحليون إلى القوات الأمنية عبر الهواتف النقالة.