العراق.. حفل زفاف يتحول لمجزرة بتكريت

نقلت قناة "العربية" عن مصادر عراقية أن 26 شخصاً قتلوا وجرح 25 في انفجار وسط #حفل_زفاف بقرية "الحجاج" الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمالي تكريت.

وقال مسؤول حكومي محلي لـ"رويترز" إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا في حفل زفاف بقرية قرب مدينة #تكريت العراقية اليوم الأربعاء أودى بحياة ما لا يقل عن 23 شخصاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في قرية #حجاج.

‏‫من جهته، دان رئيس جمهورية #العراق فؤاد معصوم الخميس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس بالأحزمة الناسفة حفل زفاف في قرية الحجاج، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا.

وأفاد مصدر طبي ووجهاء عشائر محليون إن تفجيرا مزدوجا نجم عن هجوم انتحاري فيما يبدو استهدف حفل زفاف في قرية قرب مدينة تكريت العراقية اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل أو إصابة 15 شخصاً على الأقل.

وأضاف المصدر الطبي أن عدد القتلى لم يتأكد بعد لأن الجثث ما زالت تنقل إلى #المستشفى.

كان تنظيم #داعش قد نفذ في نوفمبر/تشرين الثاني هجمات بالقنابل في تكريت وسامراء إلى الشمال من #بغداد في محاولة على ما يبدو لتشتيت تركيز القوات العراقية التي تواصل دفع المتطرفين للتقهقر في معقلهم الرئيسي في #الموصل.