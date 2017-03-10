الموصل.. داعش يقاتل بشراسة غرباً وتقدم القوات مستمر

تواصل #القوات_العراقية المشتركة الجمعة التقدم في القسم الغربي من مدينة #الموصل . وأوضح بيان لقيادة الشرطة الاتحادية أن قطعات الشرطة الاتحادية اقتربت من القوات الموجودة في المجمع الحكومي، وباتت على بعد 150 متراً فقط عن مرآب الموصل الرئيسي.

وتابع البيان أن الفرقتين الخامسة والسادسة والفرقة الآلية المدرعة وفرقة الرد السريع تستكمل تحضيراتها اللوجستية والقتالية تمهيداً للاندفاع والتقدم باتجاه أهدافها، بالتوازي مع تكثيف طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة لطلعاتها الجوية فضلا عن قصفها عشرات الأهداف المنتخبة لعناصر #داعش

داعش يطلق سياراته المفخخة

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في #نينوى ، الجمعة، بإحباط هجوم لعناصر تنظيم داعش حاول استهداف القطعات الأمنية. وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "القوات الأمنية تمكنت من تدمير 5 عجلات مفخخة استخدمها التنظيم في الهجوم على القطعات الأمنية #غرب_الموصل ". وتواصل القطعات الأمنية التقدم في الساحل الأيمن للموصل لتحرير المدينة القديمة.

داعش يقاتل بشراسة والعمليات مستمرة

من جانبه، أكد اللواء الركن معن السعدي لـ"العربية.نت" أن عمليات تحرير الجانب الغربي مستمرة ولم تتوقف. وأشار إلى أن القوات الأمنية تقتحم الآن حيي العامل الأولى والثاني في الجانب الغربي من المدينة.

وعن شراسة المعركة، قال السعدي لـ"العربية.نت" إن داعش يقاتل بشراسة وإن أغلب المقاتلين المتواجدين الآن في أحياء الموصل، هم مقاتلون أجانب لايعرفون طريقاً للهرب أو قد رضوا بالموت عاجلاً أم آجلاً.

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة قوات #التحالف_الدولي كانت قد شنت في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 ، هجوماً واسعا لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش . وبعد ثلاثة أشهر من القتال تمكنت من تحرير الساحل الأيسر، وقسم كبير من الساحل الأيمن.