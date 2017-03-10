مقتل قياديين بداعش بينهم خبير القنابل المحمولة بالدرون

أكدت مديرية #الاستخبارات_العسكرية العراقية، الخميس، أن طيران #التحالف_الدولي تمكن من قتل 3 قياديين بارزين في تنظيم #داعش بالجانب الأيمن لمدينة #الموصل .

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن "طيران التحالف وجه ضربة جوية استهدفت مقرا لداعش، أسفرت عن مقتل أبرز قيادات داعش في منطقة 17 تموز بالجانب الأيمن من الموصل".

وأضافت أن "القياديين هم الخبير المدعو أبو عائشة الطاجيكي وهو من أبرز الخبراء في تفخيخ العجلات وتطوير الأسلحة وهو #مبتكر_حمل_الصواريخ بالطائرات المسيرة.

والقيادي الثاني المدعو وزيراوف (روسي الجنسية) والملقب "أبو محمد الروسي" وهو مهندس طائرات، وأبو عمر الفرنسي من أصول تونسية خبير محركات وكان يعمل بإحدى شركات السيارات العالمية.

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة قوات التحالف الدولي تشن عملية عسكرية كبرى لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.