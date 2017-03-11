اشتعال آبار نفط جنوب الموصل ومصرع 3 رجال إطفاء

أكد قائم مقام الموصل حسين حاجم لـ"العربية.نت" اشتعال النيران في الآبار النفطية التي تقع في محيط مدينة #القيارة جنوب #الموصل، ومصرع 3 رجال إطفاء أثناء محاولتهم التعامل مع الحرائق.

وقال إن آبار النفط قد اشتعلت من جديد نتيجة كسر في أحد الأنابيب، ما أدى إلى #تسرب غاز سام أدى إلى اشتعال حريق.

وأوضح حاجم أن فرق الإطفاء أسرعت إلى مكان الحريق ولم تتمكن من إخماد النيران.

وكشف عن مقتل 3 من رجال الإطفاء نتيجة شدة #النيران وانبعاث الغازات السامة التي انتقلت إلى مدينة القيارة.

وأرسلت الحكومة خبراء لإخماد النيران، لكن لم تتم بعد السيطرة عليها بسبب قلة الإمكانيات المخصصة لذلك.

وتسببت هذه النيران في خسارة الملايين من براميل النفط حتى الآن، في حين حذر خبراء في البيئة من المخاطر الصحية جراء #الدخان المنبعث من هذه الآبار.

ويؤكد أهالي من مدينة القيارة أنهم تضرروا كثيرا بسبب الغاز الذي يستنشقونه نتيجة انبعاثه اليوم السبت.

وقال المواطن كاظم الجبور من القيارة: "اضطررنا للخروج من منازلنا والهرب بعيداً عن أماكن انبعاث الغاز، وفوجئنا بالآبار تحترق من جديد".

وعن الحالة التي يعيشها سكان مدينة القيارة، تحدث أحمد اللهيبي، وهو مواطن من سكان القيارة عن حالة من الذعر والخوف امتلكت السكان، خصوصا بعد استنشاق غازات ذات رائحة كريهة تسبب ضيقا في التنفس.

يذكر أن #الحكومة_العراقية قد شنت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل بدأت من ناحية القيارة النفطية جنوب الموصل.