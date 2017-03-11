العثور على مقبرة جماعية لمئات السجناء قرب الموصل

أعلنت #ميليشيات_الحشد_الشعبي في #العراق العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 500 سجين داخل #سجن_بادوش الواقع على بعد 15 كلم شمال غرب #الموصل.

وأفاد الحشد الشعبي في بيان أن "اللواء الثاني عثر على مقبرة كبيرة فيها رفات نحو 500 سجين مدني في سجن بادوش أعدمتهم عصابات #داعش بعد سيطرتها على السجن أثناء السيطرة على الموصل".

واستعادت #القوات_العراقية السيطرة على السجن الأربعاء الماضي بعد إحرازها تقدما من الجهة الغربية صعودا من الجنوب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2014 أن مسلحين من تنظيم داعش قاموا على نحو ممنهج بإعدام نحو 600 من النزلاء الذكور في سجن بادوش في 10 حزيران/يونيو.

ووفقا لروايات الناجين فإن "المسلحين قاموا بقتل عدد من النزلاء الأكراد والإيزيديين وشيعة".