التحالف: داعش خسر 60% من أماكن سيطرته في العراق

أعلن الموفد الأميركي الخاص لدى #التحالف_الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، الأحد، أن القوات العراقية قطعت آخر المنافذ المؤدية إلى غرب مدينة الموصل، ما أدى إلى محاصرة عناصر التنظيم داخلها.

وقال ماكغورك للصحافيين في بغداد، إن "تنظيم #داعش محاصر، فالليلة الماضية قطعت الفرقة التاسعة المدرعة في #الجيش_العراقي ومقرها قرب بادوش شمال غرب الموصل، آخر الطرق" المؤدية إلى المدينة. وأضاف أن "جميع المقاتلين الموجودين في الموصل سيقضون فيها".

وأكد أن #التحالف "منخرط بقوة ليس فقط لأجل دحر (الإرهابيين) في الموصل بل أيضاً لضمان ألا يفروا منها". وقدر مسؤولون في التحالف بـ 2500 عدد الإرهابيين في غرب الموصل وفي مدينة #تلعفر غرباً.

وأوضح ماكغورك أن المتطرفين خسروا 60% من الأراضي التي كانوا احتلوها خلال 2014 في العراق. والحملة لاستعادة غرب #الموصل هي المرحلة الكبيرة الثانية في العملية التي شنتها القوات العراقية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وأعلنت #القوات_العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية في نهاية كانون الثاني/يناير تحرير شرق الموصل.