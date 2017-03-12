القوات العراقية تستعيد أكثر من ثلث الجانب الغربي للموصل

أعلن ضابط عراقي كبير، اليوم الأحد، أن #القوات_العراقية استعادت أكثر من ثلث مساحة #الجانب_الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في 19 شباط/فبراير للسيطرة على ثاني مدن البلاد.

وقال اللواء الركن #معن_السعدي قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات #مكافحة_الإرهاب، متحدثا من داخل #الموصل لفرانس برس أن "أكثر من ثلث الساحل الأيمن تقريبا أصبح تحت سيطرة قطاعتنا".

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير تنفيذ عملية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل من تنظيم داعش.

وتمكنت القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الفترة الماضية من تحرير أغلب المناطق التي سيطر عليها المتطرفون بعد هجومهم الكبير في حزيران/يونيو 2014.

وأطلقت القوات العراقية عملية واسعة بمشاركة عشرات آلاف المقاتلين في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن وآخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد، تكمنت خلالها من استعادة الجانب الشرقي للمدينة بالكامل في المرحلة الأولى.