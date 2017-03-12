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100 ألف عراقي جديد انضموا لمجموع النازحين من الموصل

المصدر: العربية.نت - نصير العجيلي
نازحون من الموصل
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أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف، اليوم الأحد، عن نزوح نحو 100 ألف شخص من الساحل الأيمن لمدينة #الموصل منذ انطلاق عمليات تحريره في التاسع عشر من الشهر الماضي.

وقال الجاف في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن عدد #النازحين من الأحياء التابعة لساحل الموصل الأيمن بمحافظة #نينوى منذ انطلاق عمليات تحريره بلغ "99852" نازحاً.

وأضاف، أن "فرق الوزارة استقبلت اليوم 10607 نازحين من مناطق #الجانب_الأيمن من الموصل بمحافظة نينوى"، مبيناً أنه "تم إيواؤهم بمخيمات الوزارة في جنوب الموصل وشمال تكريت ومحافظات الإقليم".

نازحون من الموصل نازحون من الموصل
نازحون من غرب الموصل نازحون من غرب الموصل
نازحون من غرب الموصل نازحون من غرب الموصل
نازحون من الموصل نازحون من الموصل

كما أشار وزير الهجرة والمهجرين إلى أن "فرق الوزارة الميدانية تواصل عملها وعلى مدار الساعة لاستقبال العوائل النازحة وتهيئة المكان المناسب لإيوائها وتوزيع #المساعدات الإغاثية عليها.

ومنذ 19 فبراير/شباط الماضي، تقاتل القوات العراقية تنظيم #داعش لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد أن أعلنت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استعادة الجانب الشرقي ضمن #عملية_عسكرية بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من عام 2016.

كلمات دالّة

#الموصل, #النازحين, #نينوى, #الجانب الأيمن, #المساعدات, #داعش, #عملية عسكرية

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