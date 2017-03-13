الإعدام لـ"هاكر" عراقي يعمل مع داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في #العراق حكماً بالإعدام ضد #هاكر (قرصان إلكتروني) يعمل ضمن ما يسمى بـ #جيش_الخلافة_الإلكتروني التابع لتنظيم #داعش .

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان وصل "العربية.نت"، إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم محترف في #اختراق #المواقع_الإلكترونية يعمل ضمن جيش الخلافة الإلكتروني التابع لتنظيم داعش".

وأضاف بيرقدار أن "المتهم كان يقوم بالتعاون مع شركائه من دول عربية باختراق مواقع بعضها محصن للغاية".

وأشار إلى أن "جميع الأدلة كانت كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بـ #الإعدام وفق قانون مكافحة #الإرهاب ".