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القوات العراقية تسيطر على حيين جديدين غرب الموصل

المصدر: العراق - نصير العجيلي، قناة العربية
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حررت قوات #مكافحة_الإرهاب العراقية، اليوم الاثنين #حي_الموصل_الجديدة في الضفة اليمنى من المدينة، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات، حسب ما أعلنه قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى الفريق الركن عبدالأمير_يارالله.

معمل اسمنت بادوش في الموصل معمل اسمنت بادوش في الموصل

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي اطلعت عليه "العربية.نت" أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت #حي_النفط في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها"، مضيفاً ان القوات "اقتحمت دور الموظفين وحررت حي الأغوات وحي العامل".

عنصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية في حي المنصور في الموصل عنصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية في حي المنصور في الموصل

كما أعلن قائد الحملة العسكرية لاستعادة السيطرة على #الموصل الفريق الركن #عبدالأمير_يارالله أن قطعات من #الجيش_العراقي طوقت #معمل_اسمنت_بادوش شمال غرب المدينة.

مروحية عسكرية عراقية تغير على داعش في الموصل مروحية عسكرية عراقية تغير على داعش في الموصل

وأوضح يارالله أن #القوات_العراقية استعادت السيطرة على جزء كبير من المباني المحيطة بالمعمل، مشيراً إلى أن هذه القوات لا تزال تحوض معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم #داعش في مناطق وسط الضفة اليمنى #غرب_الموصل.

القوات العراقية تتقدم في غرب الموصل القوات العراقية تتقدم في غرب الموصل

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