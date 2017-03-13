مقتل المسؤول الإداري الأعلى لداعش بغارة جوية بالموصل

أعلن العراق مقتل المسؤول الإداري لتنظيم "داعش" إثر ضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على الجانب الغربي لمدينة #الموصل.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها، إن "المدعو #محمود_فتحي_الجبوري الملقب بـ(أبورسل)، #المسؤول_الإداري الأعلى لتنظيم داعش في الجانب الغربي للموصل، قتل بضربة لطيران #التحالف".

وأضاف البيان أن العملية "نفذت بناء على معلومات المديرية، استهدفته في تقاطع #الموصل_الجديدة - الإصلاح الزراعي".

وبدأت القوات العراقية في 19 من فبراير/شباط الماضي عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل المعقل الرئيس لتنظيم "داعش وتمكنت من تحرير أحياء من جهة الجنوب وصولا إلى المدينة القديمة في المنتصف، إضافة إلى مطار المدينة وقاعدة عسكرية قريبة وقرى ومناطق في الأطراف.

ويأتي هذا الهجوم الجديد في إطار الحملة العسكرية الرامية لاستعادة الموصل من #داعش، والتي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وانتهت المرحلة الأولى منه في كانون الثاني الماضي باستعادة النصف الشرقي من المدينة.