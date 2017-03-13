500 أسرة نازحة جديدة من غرب الموصل اليوم

نزحت قرابة 500 عائلة من مدينة الموصل، اليوم الاثنين الى #إقليم_كوردستان، وتم إيواء العائلات التي بلغ عدد أفرادها نحو ألفي شخص في #مخيم_جمكور في #محور_الخازر.

وقال مصدر في مخيمات اللاجئين في #أربيل لـ"العربية.نت" إن أكثر من 66 ألف نازح توجهوا الى مخيمات #حسن_شام والخازر وسيفدينان وجمكور منذ انطلاق معركة #الموصل.

وأضاف المصدر أن "مخيم جمكور افتتح أمام النازحين من الجانب الأيمن في 6-3-2017، وأعداد النازحين إليه ترتفع يوماً بعد الآخر، مع توقعات بوصول المزيد منهم".

وكانت وزارة #الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت أمس أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من الجانب الأيمن للموصل، موضحاً نزوح 99 ألفا و852 شخصاً من غربي المدينة منذ انطلاق معركة استعادتها في 19 فبراير الماضي في العملية التي أسفرت حتى الآن عن استعادة 16 حياً.