أكثر من 80 ألف نازح جراء معارك غرب الموصل

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء نزوح أكثر من 80 ألف شخص منذ بدء هجوم القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير عملية كبيرة لاستعادة الجانب الغربي من الموصل الذي يعد أكثر اكتظاظا من القسم الآخر من المدينة، ومازال تحت سيطرة الإرهابيين.

وأفادت المنظمة التي بدأت بتسجيل عمليات النزوح بعد ستة أيام من انطلاق العملية في تغريدة على موقعها على تويتر أن عدد النازحين بلغ 80 ألفا و568 شخصا حتى الآن.

لكن يبقى هذا العدد صغيرا مقارنة بحوالي 750 ألف شخص يقدر أنهم لا يزالون داخل غرب الموصل المدينة منذ انطلاق العملية.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون بعد هجومهم الواسع النطاق عام 2014.

وفيما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو مليون عراقي من الموصل، قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين هربا من المعارك بحوالي 238 ألفا، غير أن عشرات آلاف النازحين عادوا إلى منازلهم في شرق المدينة.