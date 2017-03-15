العراق.. ارتفاع مخيف للقتلى المدنيين بمعارك غربي الموصل

قال المرصد #العراقي لحقوق الإنسان، إن هناك ارتفاعاً مخيفا في عدد #القتلى_المدنيين في معارك الجانب الغربي لمدينة #الموصل شمال البلاد، مشيرا إلى #توثيق مقتل 29 مدنياً بسبب قصف جوي للتحالف الدولي.

وأشار إلى مقتل 439 مدنيا في الجانب الغربي لمدينة الموصل، ومعلومات من مصادر أخرى تشير إلى مقتل 700 آخرين لكن لم يتم التأكد منها على اعتبارها معلومات قادمة من مناطق #سيطرة #داعش التي يصعب الوصول إليها.

ميدانيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية استعادة أكثر من 80 % من الموصل ونحو 65 % من الجانب الغربي للمدينة.

جاء ذلك بعد السيطرة على مبنى #الشركة_العامة_للإسمنت ، قرب منطقة #باب_الطوب جنوبي الموصل القديمة، واستعادة #الجسر_القديم و #شارع_الكورنيش بالكامل، وتشديد الطوق الأمني المفروض على منطقة باب الطوب، بالإضافة الى السيطرة على قرية الشيخ محمد شرق بادوش.

