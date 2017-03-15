القوات العراقية تتقدم نحو الجامع الكبير في الموصل

قالت #الشرطة_العراقية إن القوات الحكومية تحقق تقدما مطردا صوب #الجامع_الكبير في #الموصل اليوم الأربعاء بعد السيطرة على الجسر المؤدي إلى المدينة القديمة التي يسيطر عليها تنظيم #داعش.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن قوات الشرطة أصبحت الآن على بعد أقل عن 800 متر من الجامع الكبير.

فيما أفادت مصادر عسكرية أن تنظيم داعش شن هجوما معاكسا على مواقع القوات العراقية في مناطق "بادوش" غرب #الموصل مستخدما مختلف الأسلحة والسيارات المفخخة، مشيرة تلك المصادر إلى أن القتال مستمر وأن المتطرفين يحاولون فتح ثغرات للهرب باتجاه سوريا وذلك بعد أن ضيقت القوات العراقية الخناق على المتطرفين وقطعت الطريق الدولي الرابط بين الموصل وسوريا من جهة ناحية بادوش.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمنية لـ"العربية.نت" أن القوات الأمنية اقتحمت #المدينة_القديمة في الموصل بعد معارك شرسة مع مسلحي داعش.

وتقع المدينة القديمة في قلب الجانب الغربي للموصل، ويوجد في المدينة القديمة "جامع النوري الكبير" الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغدادي ما سماها "دولة الخلافة" في تموز/يوليو 2014.

مقتل المسؤول العسكري لداعش و3 من قيادييه



إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، مقتل 3 من قياديي #داعش بضربات جوية بينهم المسؤول العسكري لأيمن الموصل.

وقالت المديرية، في بيان إنه "بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية دمرت طائرات القوة الجوية وكراً لقادة داعش في أحد المنازل بمنطقة #الموصل_الجديدة في الجانب الأيمن".

وأضافت أن "القصف أسفر عن قتل القيادي الارهابي محمد فتحي حسن الجبوري، مسؤول مايسمى بالتنظيم العسكري للجانب الايمن ، ومساعده الارهابي أحمد عبد الله نواف الملقب (دشو الجبوري) والارهابي أبو أنس الجبوري مسؤول #العمليات_الانتحارية "

يذكر أن القوات العراقية كانت قد أطلقت في السابع عشر من أكتوبر الماضي، عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش بمساندة التحالف الدولي، وبعد نحو ثلاثة أشهر من القتال تمكنت من استعادة الجانب الشرقي للمدينة.

فيما بدأت القوات العراقية في الـ19 من فبراير عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش وتمكنت من تحرير العديد من الأحياء والقرى والمواقع والأهداف الاستراتيجية داخل المدينة إضافة إلى مطار المدينة وقاعدة عسكرية قريبة وقرى ومناطق في الأطراف.