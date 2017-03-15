مقتل 8 في انفجار سيارة ملغمة في تكريت بالعراق

قال مسؤول عراقي إن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من خمسين آخرين عندما انفجرت سيارة ملغمة في شارع مزدحم بمدينة تكريت العراقية اليوم الأربعاء.

وكانت السيارة متوقفة في شارع الأطباء بوسط تكريت، وهو عادة ما يكون مزدحما نظرا لوجود الكثير من العيادات الطبية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم على الرغم من أن تنظيم داعش نفذ هجمات مماثلة وهو يخوض قتالا ضد هجوم حكومي في معقله بمدينة الموصل على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من تكريت.

وقال جمال عكاب مدير إعلام محافظة صلاح الدين "قتل ثمانية أشخاص، وأصيب 52 في هجوم شارع الأطباء".

وقتل أكثر من 20 شخصا في الثامن من مارس/آذار في سلسلة تفجيرات استهدفت حفل زفاف قرب تكريت كما استهدفت قوات الأمن في الموقع بعد فترة وجيزة من الهجوم على الحفل.