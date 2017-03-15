هذه أهم المواقع التي خسرها داعش غرب الموصل

بعد حوالي شهر من القتال في الجانب الأيمن من مدينة #الموصل ، أصبح نحو نصف الساحل الأيمن بيد #القوات_العراقية التي لا تزال تواصل تقدمها مضيقة الخناق على تنظيم #داعش ، الذي خسر خلال هذه المعارك مواقع مهمة وذات طابع معنوي لمقاتليه.

المجمع الحكومي ومطار المدينة

وعلى رأس تلك المواقع مطار مدينة الموصل والمجمع الحكومي، حيث استعادت القوات العراقية هذا المجمع في الـ 7 من شهر آذار/ مارس.

ويضم المجمع الواقع قرب منطقة باب الطوب، مباني الحكومة المحلية لمحافظة #نينوى بالإضافة إلى مبنى القنصلية التركية.

أما بالنسبة لمطار الموصل، فقد أعلنت القوات العراقية سيطرتها وبشكل كامل عليه في الـ 23 من فبراير الماضي. وبخسارة مطار المدينة خسر تنظيم داعش مساحة كبيرة وخط صد قوي له لمنع قوات #الجيش_العراقي من التقدم.

متحف الموصل

إلى ذلك، سيطرت القوات العراقية على #متحف_الموصل الأثري، الذي احتله داعش منذ عام 2014 ، وظهر عناصره في فيديوهات بثها التنظيم وهم يدمرون #الآثار التي كانت موجودة داخل المتحف والتي يقدر عمرها بآلاف السنين.

مقر البنك المركزي

كما حررت القوات العراقية مقر البنك المركزي القريب من حي الدواسة في مدينة الموصل، وقد أعلنت السلطات العراقية رسمياً خطة لتقييم الأضرار وإعادة تأهيله من جديد.

معسكر الغزلاني

إلى ذلك، استطاعت قوات جهاز #مكافحة_الإرهاب العراقية وبعملية سريعة بسط سيطرتها واستعادة #معسكر_الغزلاني ،الذي كان يعتبر سابقاً قاعدة عسكرية كبيرة للجيش العراقي، ونقطة استراتيجية قوية كونه يطل على عدة أحياء من أحياء الجانب الغربي للمدينة.

المحطة الكهربائية

كما حررت قوات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة المدرعة الـ 9 محطة كهرباء اليرموك في الجانب الغربي، والتي تغذي مدينة الموصل بالطاقة الكهربائية. وبفقدانها خسر التنظيم مواقع جديدة وأماكن شديدة الأهمية.