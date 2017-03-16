العراق يتسلم طائرات "T50" من كوريا الجنوبية

أعلن قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمه أمين وصول الدفعة الأولى من #الطائرات_المقاتلة "T50" الكورية الجنوبية إلى #العراق.

وقال أمين في بيان لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، إن الطائرات وصلت مع معداتها الفنية و #الأسلحة الخاصة بها "والطيارين والفنيين من الدفعة الأولى الخاصة بالتدريب على هذا النوع من الطائرات".

و"T50"، التي دخلت الخدمة رسمياً في 2005 طائرة قتالية خفيفة تستخدم أيضاً لأغراض #تدريب الطيارين، وتبلغ قيمتها نحو 21 مليون دولار. وتستخدم #أسلحة_الطيران في دول كورية الجنوبية وإندونيسيا والفلبين هذا النوع من الطائرات.

يشار إلى #رئيس_الوزراء_العراقي حيدر العبادي أعلن، في 17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، عن انطلاق عمليات " #قادمون_يا_نينوى " لتحرير مدينة الموصل العراقية، من سيطرة تنظيم " #داعش "، فيما شدد #العبادي على أن القوات المتقدمة تعمل على "تحرير الإنسان قبل الأرض".