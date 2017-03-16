القوات العراقية تتقدم في الموصل القديمة رغم الطقس السيئ

أعلنت قوات #الشرطة_الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، تقدمها في الموصل القديمة رغم سوء الأحوال الجوية.

وقال قائد الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، اللواء علي اللامي، في بيان وصل "العربية.نت": "رغم سوء الأحوال الجوية، القوات الأمنية تواصل تقدمها في مدينة #الموصل_القديمة لتحريرها من سيطرة #داعش الإجرامي".

وأعلن قائد قوات فرقة #الرد_السريع، اللواء ثامر إسماعيل، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن قواته تبعد 600 متر عن #جامع_النوري_الكبير وسط #الموصل، الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة في صيف 2014.

يشار إلى رئيس الوزراء العراقي أعلن، في 19 شباط/فبراير الماضي عن انطلاق صفحة جديدة من عمليات "قادمون يانينوى" لتحرير الجانب الأيمن من الموصل، فيما شدد على أن القوات المتقدمة تعمل على "تحرير الإنسان قبل الأرض".

وحققت #القوات_المشتركة مكاسب كبيرة في الأيام القليلة الماضية في المعركة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، فسيطرت القوات على جسر رئيسي على نهر #دجلة وتقدمت باتجاه جامع النوري الكبير.

وفي وقت سابق اليوم سعت القوات العراقية لتطويق المدينة القديمة في #الموصل والتي يسيطر عليها تنظيم داعش في محاولة لحصار #المتطرفين المتحصنين داخلها. وتمت استعادة أجزاء أخرى من #غرب_الموصل منها المستشفى خلال أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس. لكن ضباطا قالوا إن التقدم تباطأ بسبب تفجير سيارات ملغمة وتلغيم منازل وأزقة، ثم توقف التقدم.

وقال متحدث باسم #وحدات_الرد_السريع: "تم إيقاف العمليات العسكرية في المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل يوم الخميس، وذلك بسبب الجو الرديء والممطر. لا نستطيع التقدم بدون غطاء جوي نظرا لوجود ضباب".

وقال صحافيون في الموقع إن التنظيم رد بهجمات متفرقة على مواقع للحكومة منها هجمات بقذائف مورتر.

وأكد ضابط من #الشرطة_الاتحادية توقف التقدم، وقال إن القادة مجتمعون لتعديل الخطط. وأوضح أن "خطط الهجوم الجديدة يجب أن تتلاءم مع التضاريس المعقدة والأزقة الضيقة".

وتابع: "الشوارع الضيقة تمنعنا من استخدام الآليات المدرعة، وهذا الأمر بالتأكيد سوف يجعل من جنودنا عرضة لنيران العدو. الخطط الجديدة تحت الدراسة وستكون كفيلة بمعالجة هذا الأمر".